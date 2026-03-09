ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଅବସରକୁ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ; କହିଦେଲେ Next ପ୍ଲାନିଂ

ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନାମ ଏବେ ଭାରତକୁ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।

ତଥାପି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଥିଲା ​​ଯେ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବେ। ଏବେ, ସେ ନିଜେ ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଅବସର ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବଡ ବିବୃତ୍ତି: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅବସର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏତେ ଭଲ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଅବସର ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବେ?” ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ବାକି ଅଛି।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟକୁ କହିଛନ୍ତି: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଏବଂ ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା T୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅତି କମରେ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କାରଣ T୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ୨୦୨୮ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।

ଫାଇନାଲରେ ବ୍ୟାଟ୍ କାମ କରିନଥିଲା: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ସେ ବିନା କୌଣସି ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ତଥାପି, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମୋଟ ୨୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଚାପରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

