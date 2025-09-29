ପାକିସ୍ତାନ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ଭାରତ, ଖୁସି ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟଙ୍କାରେ ପୋତି ପକାଇଲା BCCI

୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା BCCI।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ଓ୍ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ନବମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ୧୪୭ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ ଏୂଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାକିସ୍ତାନ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ହାତେଇ ନେଲା।

୨୧ କୋଟି ଦେଲା BCCI: ଏବେ ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଏହାର ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି କେତେ ପାଇବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

୯ମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୯ମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ODI ଫର୍ମାଟରେ ୭ ଥର ଏବଂ T20 ଫର୍ମାଟରେ ୨ ଥର ସାମିଲ ଅଛି।

ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଛଅ ଥର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଦୁଇ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚାରୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ: ୨୦୨୫ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ୧୪୬ ରନ କରିଥିଲା।

ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏବଂ ଫଖର ଜମାନ ୮୪ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୪୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ୩୩ ରନରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ନଅଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ତିଲକ ବର୍ମା ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୫୩ ବଲ୍ ରୁ ୬୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଚାରିଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ୨୨ ବଲ୍ ରୁ ୩୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

