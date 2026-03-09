(video) ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରେମିକା ମାହିକାଙ୍କ ସହ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଓ ମାହିକାଙ୍କ ନିଆରା ସେଲିବ୍ରେସନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଦଳ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ହେବାସହ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏହାକୁ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି।
ଏହି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟରେ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ମାହିକା ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସେଲିବ୍ରେସନ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ମାହିକାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ:
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିଜୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଫାଇନାଲ ବିଜୟ ପରେ ତୁରନ୍ତ ମାହିକା ଶର୍ମା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡ଼ିଆସିଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଲରେ ଏକ କିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଭାରତୀୟ ପତାକାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଏକାଠି ନାଚିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋଇ ଆରାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମାହିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର “ଲକି ଚାର୍ମ” ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେବେଠାରୁ ମାହିକା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଜାରି ରହିଛି।
ନତାଶା ଷ୍ଟାନକୋଭିକ୍ ଙ୍କ ସହିତ ଛାଡପତ୍ର ହେବା ପରଠାରୁ ମାହିକା ଶର୍ମା ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ୪୫ ଦିନିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାହିକାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
Hardik Pandya fell asleep on the podium with his girlfriend. 😭🤣
That’s some next-level love.😂 pic.twitter.com/iw6X3sqfTq
— Rohan💫 (@rohann__45) March 9, 2026
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ:
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୬୦.୭୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ୨୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା।
ସେ ଜଣେ ବୋଲର ଭାବରେ ନଅଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବିଜୟ ପରେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।