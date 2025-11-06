ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲା ପାକିସ୍ତାନ; ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମା…
ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନିୟମ। ଆଗୁଆ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୁର୍କୀ ଦେଶରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନ ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ଏଥିରେ କଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏଯାଏଁ କିଛି ଖବର ମିଳି ନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ସ୍ପଶ୍ଟ ଖବର ମିଳିପାରିନାହିଁ।
ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ଫକ୍ଷରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ ଏହି କଥା ସମସ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାନିଥିବା ବେଳେ ପାକ ବେଇମାି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।
ଏଣୁ ପୁଣି ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଆଟାକ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରୀ ବିଗାଡି ଦେଇଛି ପାକ।
ତେବେ ଏନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ମିଳିସାରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମାନି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯଯେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ ହମଲା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।
ଏପରିକି ଅନେକ ଅଫିସର ଆହତ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ପରେ ଜବାବ ସ୍ବରୂପ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସେନା। ଏହି ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପାଇଁ ଦୁଇ ପଟୁ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ଯ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ କରି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ କଥା ନ ରଖି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ସମାନ ଭୁଲ କରିଛି।