ମୋହସିନ ନକଭୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ; BCCI ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନକଭୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ଦୁଇ ଦିନରେ ଟ୍ରଫି ଫେରାଅ ନହଲେ…

ନକଭୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନକଭୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ BCCIର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।ନଚେତ ନଭେମ୍ବର ୪ ରେ ହେବ…

ଏସିଆ କପ 2025ର ବିଜେତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଯାଇଁ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ମିଳିନାହିଁ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳଇ ନକଭୀଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନ ନେଇ ଅନ୍ଯ କାହା ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ।

ମାତ୍ର ନକଭୀ ଏ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ଟ୍ରଫି ନେଇ ମଇଦାନରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।

ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ BCCI ଆଶା କରିଛି କି ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଟ୍ରଫି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।BCCIର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେଭଜିତ ସୈକିୟା ଏ ନେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଏସିୟା କପ ଟ୍ରଫି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ବିଜେତା ଦଳ ବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ।

ଏଣୁ ସେ ଏନେଇ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଉ। ନଚେତ ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଏକତ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଗରୁ ଟ୍ରଫି ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି।

