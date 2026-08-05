ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଜିତ ଅଗରକର, ଏବେ ନିଜ ଚାକିରି ବିପଦରେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଜିତ ଅଗରକର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଚାକିରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଅଗରକରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମୂଳତଃ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅଜିତ ଆଗରକର ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଗରକର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ରୋହିତଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ:
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରୋହିତ ଲର୍ଡସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ସେ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବେ। ହେଲେ, ପରଦା ପଛରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା।
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ପରିଚାଳନାକୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିରିଜ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ।
ବିରାଟ ରନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନୀରବ ରହିଥିଲା; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନୁମାନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ଚୟନ କମିଟି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନାରୁ ରୋହିତଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଓଲଟା ପଡ଼ିଲା ଦାଉ:
କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଲର୍ଡସ୍ ODI ପରେ ଅବସର ନେବେ। ହେଲେ, ରୋହିତ ଲର୍ଡସ୍ ରେ ODI ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଗଲେ, ୧୧୦ ବଲରୁ ୧୩୮ ରନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଲର୍ଡସ୍ ODI ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ରୋହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଂଶ ରହିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଲର୍ଡସ୍ ODI ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ।
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଝଟକା ଲାଗିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ସେହି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା। ରୋହିତ ଲର୍ଡସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଅଗରକରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଇନିଂସ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାମଲାକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ଏବେ, ରୋହିତଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଗରକରଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଦ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି।