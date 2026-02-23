ବୟସ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା… ରଶ୍ମିକା-ବିଜୟଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ କପୁଲଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଅଧିକ ଧନୀ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାଉଥ୍ ସିନେମାର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନ୍ନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନେକ ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରଣ୍ଡ କରୁଛି।
ଏବେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସତର ନାଁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନ୍ନା ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ନାମ ସେମାନେ “ଦି ୱେଡିଂ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଶ” ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ନାଁ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନ୍ନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି।
ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବୟସ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ଉଭୟ ଅଭିନେତା କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଫିଲ୍ମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ରଶ୍ମିକା-ବିଜୟଙ୍କ ବୟସ:
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନ୍ନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯୯୬ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିରାଜପେଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ଏବେ ୨୯ ବର୍ଷ। ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅର୍ ୨୦୧୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “କିରିକ ପାର୍ଟି” ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୯ ମଇ ୧୯୮୯ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ରଶ୍ମିକାଙ୍କଠାରୁ ସାତ ବର୍ଷ ବଡ଼। ବିଜୟ ୨୦୧୧ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ନୁଭଭିଲା” ସହିତ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ରଶ୍ମିକା-ବିଜୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା:
ରଶ୍ମିକା ଗୋନିକୋପଲର କୁର୍ଗ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ମହୀଶୂରର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାକ୍-ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ.ଏସ. ରାମୈୟା କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ବିଜୟ ପୁଟ୍ଟପର୍ଥିର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବଦ୍ରୁକା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ନାତକ (ବି.କମ୍.) ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ରଶ୍ମିକା-ବିଜୟଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି:
ରଶ୍ମିକା ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଚାରିରୁ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଡେକାନ୍ କ୍ରୋନିକଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।