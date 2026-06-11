ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ୮୦୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ କିମି ଦୂରରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ଅଗ୍ନି-୬
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି-୬ର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ୮,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ‘ଅଗ୍ନି-୬’ ପରୀକ୍ଷଣ। ହେଲେ ତା’ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମିସାଇଲକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୟରେ ଅଛି ଭାରତର ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ। କାରଣ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କ୍ଷମତା ୮.୦୦୦ରୁ ୧୦,୦୦ କିମି ରହିଛି। ଏଥିସହ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇପାରିବ ଏହି ମିସାଇଲ। ଅର୍ଥାତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯଦି ଏହି ମିସାଇଲକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ତାହାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅତି ସହଜରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିହେବ।
ଅଗ୍ନି-୬ ମିସାଇଲ୍ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରେଞ୍ଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନି-୫ର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ୫,୦୦୦ରୁ ୫,୫୦୦ କିଲୋମିଟରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି-୬ର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ୮,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ।
ଏମ୍ଆଇଆର୍ଭି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର: ଏହି ମିସାଇଲ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେବଲ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେହିକିଲ୍ (ଏମ୍ଆଇଆର୍ଭି) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍, ଏକମାତ୍ର ମିସାଇଲ୍ ମହାକାଶକୁ ଯିବା ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ସହରକୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ। ଶତ୍ରୁର କୌଣସି ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ।
ସଲିଡ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଓ ରୋଡ୍-ମୋବାଇଲ୍: ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମିସାଇଲ କଠିନ ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଯେ କୌଣସି ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚରରୁ ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଥରହର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ
ଭାରତ ନିକଟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅନେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ମେ ୨୦୨୬ର ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଏମ୍ଆଇଆର୍ଭି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି-୫ର ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ୨୦୨୬ ମେ ୨୨ ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ଅଗ୍ନି-୧ ର ସଫଳ ୟୁଜର୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏବେ ଚାନ୍ଦିପୁରର ଲଞ୍ଚ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସ -୩ରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗୋପନୀୟ ମହା-ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର ‘ନୋ-ଫାଷ୍ଟ-ୟୁଜ’ ପରମାଣୁ ନୀତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମଜବୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠାରୁ ଅଗ୍ନି-୬ର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ଅଗ୍ନି-୬ ର ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗର୍ଜନ କେବଳ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସେହି କେତେକ ସୀମିତ ଦେଶଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଠିଆ କରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ବରଂ ଏହା ଚୀନ୍ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମନରେ ଭାରତର ସାମରିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।