ମିଡ଼ିଆ ଏକାଦଶ ପାଖରୁ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଆଗ୍ନିକ ଏକାଦଶ
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମିଡ଼ିଆ ଏକାଦଶ ପାଖରୁ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ଆଗ୍ନିକ ଏକାଦଶ। ମିଡ଼ିଆ ଏକାଦଶର ସୁନିଲ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ନିକ ଏକାଦଶ ପାଖରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଗ୍ନିକ ଏକାଦଶ ଟିମ୍ କୁ ବିଜୟୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଓଏଫଡିଆର୍ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଟି ଦଳ ମିଡ଼ିଆ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଆଗ୍ନିକ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ମଇଦାନରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଆଗ୍ନିକ ଏଦାଦଶ।
ଆଉ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ମିଡିଆ ଏକାଦଶ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆଗ୍ନିକ ଏକାଦଶ ୧୨ ଓଭରରେ ୧୨୨ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ୧୨୩ ରନ୍ ର ପିଛା କରି ପଡ଼଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ମିଡ଼ିଆ ଏକାଦଶ।
ହେଲେ ମିଡିଆ ଏକାଦଶର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ୧୨ ଓଭରରେ ୪ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୯୪ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା।
ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଓ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି:
ତେବେ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଗ୍ନିକ ଏକାଦଶର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ସେହିପରି ମିଡ଼ିଆ ଏକାଦଶର ସୁନିଲ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁବାସ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଅମ୍ପାୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଥିଲେ।
ଆଉ ଶେଷରେ ଆଗ୍ନିକ ଏକାଦଶ ଟିମ୍ କୁ ବିଜୟୀ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ମିଡ଼ିଆ ଏକାଦଶକୁ ରନର୍ସଅପ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି:
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଆଇଜି ଡ. ଉମାଶଙ୍କର ଦାଶ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଭୟ ଟିମ୍ କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଉପକରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଡିଆଇଜି ଶ୍ରୀ ଦାଶ କହିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଗ୍ନିକ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ଦଳ:
ଦିପକ ସାମଲ (ଅଧିନାୟକ), ସରୋଜ ରାଉତ, ସୁନିଲ କୁମାର ନାୟକ, ହିତେଶ ନାୟକ, ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅତୁଲ୍ୟ ବାଉତ, ସୁବାସ ପ୍ରଧାନ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସୋମ୍ୟଜିତ୍ ସିହ୍ନା, ଡାନି, ପି. ହେମନ୍ତ କୁମାର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସ୍ନିଧା ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ।
ଆଗ୍ନିକ ଏକାଦଶ:
ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ (ଅଧିନାୟକ), ସନାତନ ମହାପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ଦାସ, ଆଲୋକ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଣେଷ ପାତ୍ର, ସଙ୍କିଲ୍ ଦିଲ୍ଲିପ୍ କୁମାର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି, ସଂଗ୍ରାମ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ଏମ୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ମଳୟ ରାଉତରାୟ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଲିକ, ବିଜୟ କୁମାର ସୁମେନ୍, ତେଜରାଜ୍ ଦାରୁଆ।