କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆଦେଶ: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଏବଂ କାହିଁକି?
ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ DM । ଆଦେଶ ଅବମାନନା କଲେ ନିଆଯିବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
ଆଗ୍ରା: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ DM । ଆଗ୍ରାର ତାଜ ନଗରୀରେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ଆଗ୍ରା ଡିଏମ୍ ଅରବିନ୍ଦ ମଲ୍ଲପ୍ପା ବାଙ୍ଗାରୀ ଐତିହାସିକ ରାମ ବରାତ ଏବଂ ଜନକପୁରୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଜନକପୁରୀ ମହୋତ୍ସବ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କମଳା ନଗର ଏବଂ ଆଖପାଖ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ନଗର ନିଗମ, ଟୋରେଣ୍ଟ ପାୱାର, ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କସ୍ ବିଭାଗ (ପିଡବ୍ଲୁଡି) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜନକପୁରୀ ମହୋତ୍ସବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପୌର ଅଧିକାରୀମାନେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି।
ଆଗ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅରବିନ୍ଦ ମଲ୍ଲପ୍ପା ବାଙ୍ଗାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନକପୁରୀ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଗୁଁ କମଳା ନଗର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ, ଜନକପୁରୀ ମହୋତ୍ସବ ଯୋଗୁଁ, କମଳା ନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ-କାର ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଏ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ କମିଶନର ରାମ ବଦନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗ୍ରାରେ ରାମଲୀଳା, ରାମ ବାରତ ଏବଂ ଜନକପୁରୀ ମହୋତ୍ସବ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କୃତି। ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ।