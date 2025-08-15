ସ୍ବାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଜେଲ୍ ଯାଇ ସେଠାରେ ଖୋଜିଲା ନୂଆ ପ୍ରେମିକ, ବାହାରକୁ ଆସି ଶ୍ବଶୁରକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବୋହୂ ବବଲି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗ୍ରା ପୋଲିସ ଆଜିକାଲି ବାବଲି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି । ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି । ବାବଲିଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ଶାଶୁ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାବଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ସେ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେମିକ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପଳାତକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଶ୍ବଶୁରକୁ ମାରି କ୍ଷେତରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା- ମାମଲାଟି ବାମରୌଲି କଟାରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମହଲ ବାଦସାହିର । ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବାଜରା କ୍ଷେତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ବୋହୂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।
ପୋଲିସ କହିଛି- ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏତମଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଗୱାର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ମୁନ୍ନି ଦେବୀ ବାମରୌଲି କଟାରା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି- ମୋ ବୋହୂ ବାବଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜବୀରଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ବୁଧବାର ରାତିରେ ହତ୍ୟା- ବାବଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରାଜବୀରଙ୍କୁ ମହଲ ବାଦସାହିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ବୁଧବାର ରାତିରେ ଉଭୟେ ରାଜବୀରଙ୍କୁ ଏକ ବାଜରା କ୍ଷେତକୁ ନେଇ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ରାଜବୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏସିପି ଅମରଦୀପ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏସଏଚଓ ବାମରୌଲି କଟାରା ହରିଶ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବାବଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ।