ମୋବାଇଲ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ Agreement: ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମିଳିବ ‘କଳିଯୁଗ’ ଦଣ୍ଡ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବିନା ରହିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ମୋବାଇଲ ବିନା ଜୀବନ ଅଧା-ଅଧୁରା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ କମ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସହଜରେ କରିପାରୁଛି ଏହି ମୋବାଇଲ । ପାଠପଢାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପିସ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିବାରୁ ଗାଡ଼ି ବୁକ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏବେ ମଣିଷ ନିଜ ହାତମୁଠାରେ ରଖିପାରିଛି । ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଫରକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏଭଳି ଏକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଖୋଜିଥାନ୍ତି । ତେବେ କିଛି ଲୋକ ଏଥିରୋ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଫେଲ ମାରିତାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ନିଶା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ଜଣେ ମହିଳା ଯେବେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ, ସେ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ‘ମୁଁ ମଞ୍ଜୁ ଗୁପ୍ତା ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । କାରଣ ମୋ ପରିବାର ମୋ ଅପେକ୍ଷା ମୋବାଇଲକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ।’

୧- ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ଫୋନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ

୨- ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇନିଙ୍ଗ ଟେବୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଫୋନ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦ ପାଦ ଦୂରରେ ରହିବ

୩- ବାଥ୍ ରୁମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ

my maasi made everyone in the house sign this agreement 😭 pic.twitter.com/hnEfo5JELH

— Jesus (@clownlamba) January 3, 2024