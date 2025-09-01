ଏସିଆ କପ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ଏ ବ୍ୟାଟର, ଛକା-ଚୌକା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ହେଲେ ବୋଲର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ…

ଏସିଆ କପ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇଲେ ଏ ବ୍ୟାଟର, ଛକା-ଚୌକା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ହେଲେ ବୋଲର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ…
ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଉଭୟ ଖେଳନ୍ତି ତଥାପି ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଗିଲ୍ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳିବେ। ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆଠ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। କୋଚି ବ୍ଲୁ ଟାଇଗର୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା, 30 ବର୍ଷୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ମାତ୍ର 41 ବଲରୁ 83 ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ନଅଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି
ଡାହାଣହାତୀ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଚୌକା ମାରି ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଲେପି ରିପଲ୍ସକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର।
ସାମସନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ୫୦ ରନ୍ରୁ ଅଧିକ ଚତୁର୍ଥ କ୍ରମାଗତ ସ୍କୋର ଥିଲା। ପୂର୍ବ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ସେ ୫୧ ବଲ୍ରେ ୧୨୧, ୪୬ ବଲ୍ରେ ୮୯ ଏବଂ ୩୭ ବଲ୍ରେ ୬୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ୨୦୨୫ରେ KCLରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଓପନର ଭୂମିକା ମିଳି ନପାରେ। ତଥାପି, ଏହା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ସାମସନ୍ ଶୀର୍ଷ କ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ T20I ପରିସଂଖ୍ୟାନ
୩୮ ଟି୨୦ ଇନିଂସ୍ରେ ୨୫.୩୨ ହାରାହାରି ଏବଂ ୧୫୨.୩୯ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୮୬୧ ରନ୍ ସହିତ, ସାମସନ୍ ତିନୋଟି ୧୦୦ ଏବଂ ଦୁଇଟି ୫୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୧୧ ରନ୍ ରହିଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସେ ଏହି ବର୍ଷ ୩୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାମସନ୍ ଆଉ ଦଳରେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି।
T20I ଫର୍ମାଟରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025
ଏସିଆ କପ୍ 2025 ହେଉଛି ସାମସନଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଏହି କିପର-ବ୍ୟାଟର 2026 ରେ T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାମସନ 2024 ସଂସ୍କରଣ ଜିତିଥିବା ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳି ନଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଶା କରିବେ।
ଭାରତର ଏସିଆ କପ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଭାରତ 2023 ସଂସ୍କରଣ ଜିତି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ। ଏହା କେବଳ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ T20I ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତ 2016 ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଥିଲା। ଏମଏସ ଧୋନି ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଅଧିନାୟକ। ଭାରତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 16 ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ଜିତିଛି। ସେମାନେ 1988, 1990-91 ଏବଂ 1995 ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି।