ମୋହନଙ୍କ ମହାପ୍ଲାନ ; ଉପନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡା ପାଇଁ କରିଦେଲେ ୧୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା
ନୂଆପଡା ପାଇଁ ୧୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନୂଆପଡା ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। “ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ,” ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ “ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା” ଗଠନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଥିଲେ।ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ସହିତ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଥିବା ବିଜେପି, ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ । ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ରବିବାର ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।
ଉପନର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଉପରେ ନୂଆପଡ଼ା ବାସୀ ଭରସା କରିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଦାବିକରିଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ।