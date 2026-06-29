ପୁରୀର ୫୦ଟି ଜାଲ୍ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କଲା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ
ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ଟି ଜାଲ୍ (ଠକ) ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି। ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର '୧୯୩୦' ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ଟି ଜାଲ୍ (ଠକ) ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ‘୧୯୩୦’ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ହୋଟେଲ୍ ମାଲିକ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି।
‘ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହୋଟେଲ୍ ବୁକିଂ କରିବା ନାଁରେ ଅତିକମରେ ୩୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଠକେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ଭକ୍ତ ଏଭଳି ଜାଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ପୁରୀର ଅସଲି ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ନକଲି ବା କ୍ଲୋନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଜଲ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶସ୍ତା ଭଡ଼ା, କମ୍ ଦାମରେ ଭଲ ରୁମ୍ ଏବଂ ଜାଲ୍ ‘ଭିଆଇପି (VIP) ଦର୍ଶନ’ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଅଫର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହା ପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ (UPI) ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରା ଆଡଭାନ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗି ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ।