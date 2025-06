‘Last Night In India’,: ପ୍ଲେନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ କ’ଣ କହିଥିଲେ ? ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ

ଆହମଦାବାଦ: ଆହମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଗାଟୱିକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ଏଆଇ ୧୭୧ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉଡ଼ାଣ ପରେ କିଛି ମିନିଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୪୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବଞ୍ଚିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ୫୩ ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଲଣ୍ଡନ ନିବାସୀ ଯୋଗ ପ୍ରେମୀ ଜେମୀ ରେ ମୀକ। ଜେମୀଙ୍କ ଶେଷ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି।

ଜେମୀଙ୍କ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା

ଜେମୀ ରେ ମୀକ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଫିଓଙ୍ଗାଲ ଗ୍ରୀନଲ-ମୀକ ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା ସାରି ଆହମଦାବାଦର ସରଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଲଣ୍ଡନ ଫେରୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଜେମୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗୁଜରାଟ ଯାତ୍ରାକୁ “ମନମୁଗ୍ଧକର” ଓ “ଅବିସ୍ମରଣୀୟ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଆମର ଭାରତରେ ଶେଷ ରାତି। ଗୁଜରାଟୀ ଥାଲିର ସ୍ୱାଦ ଓ ଆହମଦାବାଦର ଦି ହାଉସ ଅଫ ଏମଜି ହେରିଟେଜ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି।”

ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜେମୀ ଏକ ୪୫ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଖୁସିରେ ହସୁଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏବେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ, ବୋର୍ଡିଂ କରୁଛୁ। ଗୁଡ଼ବାଏ ଇଣ୍ଡିଆ, ୧୦ ଘଣ୍ଟିଆ ଉଡ଼ାଣରେ ଲଣ୍ଡନ ଫେରୁଛୁ।” ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଫିଓଙ୍ଗାଲଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଜା କରି କହିଥିଲେ, “ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ତୁମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବ ନାହିଁ।” ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜେମୀ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଖୁସିରେ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ଫେରୁଛି।”

