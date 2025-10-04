ହାରିବା ପରେ ବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାଡୁନି ଲାଜ, ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରି ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ପାଛୋଟି

Asia Cup ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ତିନିଥର ହାରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ତଥାପି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ​​କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନିଥର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ତିନୋଟି ଥର ଜିତିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ହାରିବା ପରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ପରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି।

ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ: ଏସିଆ କପ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳର ଖେଳାଳି ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରସଦ୍ଦାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଫରହାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ରନ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଫରହାନ ସାତଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୧୭ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇପାରି ନଥିଲେ।

ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନିଥର ଅପମାନିତ କରିଥିଲା: ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୫ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍ର ୧୨୭ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ପରେ ୧୫.୫ ଓଭରରେ ସଫଳତାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରିଗେଡ୍ ୭ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ସୁପର ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୫ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା ​।

