(Video) ବିଦେଶରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଝଲକ; ଆବୁଧାବିରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କଲେ ୩୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଆବୁଧାବିର ଜାଏଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ‘ଅହଲାନ ମୋଦି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ୩୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଏକାଠି ହୋଇ ଗାନ କଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ବେଳର ଭିଡିଓ। ଏହି ଭବ୍ୟ ସମାବେଶରେ ମୋଦୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ୟୁଏଇରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଏବଂ ଗୌରବର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଶବ୍ଦକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସହଯୋଗର ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନିବେଶ ଚୁକ୍ତି ସମେତ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲେ ।

#WATCH | UAE: A large number of people present at Zayed Sports Stadium in Abu Dhabi for PM Narendra Modi's 'Ahlan Modi' event.

PM will address the Indian diaspora here, shortly. pic.twitter.com/USHsrZnjx8

— ANI (@ANI) February 13, 2024