ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ! ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ତଳେ ମଦ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍; ଗଣି ଗଣି ନାକେଦମ୍ ପୋଲିସ
ଗୁଜୁରାଟ: କେଉଁଠି ଶୌଚାଳୟ ତଳେ ତ, କେଉଁଠି ସ୍ୱିଚ୍ ବୋର୍ଡ ପଛପଟେ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଦ ବୋତଲ ଜବତ କଲ ପୋଲିସ । ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ଏକ ଘରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଦ ଜବତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଲୁଚାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା।
ଚଢାଉ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏକ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ତଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମଦ ବୋତଲ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଅସଲାଲି ଥାନାର ବରେଜା ଗ୍ରାମରେ ।
କାନ୍ଥ ପଛରେ ମଦ ବୋତଲ
LCB ଦଳ ବରେଜା ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ କୋଠରୀ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱିଚ୍ ଦେଖି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଣିବା ପରେ କାନ୍ଥ ପଛରେ ମଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ଘର ନିକଟରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଖୋଜିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ସିଟରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ।
ଶୌଚାଳୟ ସିଟ୍ ତଳେ ମଦ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିଟ୍ ହଟାଇଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବି ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିଲେନି। ପୋଲିସ ଶୌଚାଳୟ ସିଟ୍ ତଳେ ଏକ ବଙ୍କର ଭଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ପୋଲିସ 792ଟି ମଦ ବୋତଲ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 2.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଫେରାର୍ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।