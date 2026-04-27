“ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ଲାଗିଛି AI ଚିପ୍”, IPL ୨୦୨୬ ମଝିରେ ଅଜବ ଦାବି, ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍ ପଠାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ବୈଭବଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ହଜମ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୩୬ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହା ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ଥିଲା, ଏକ ଏପରି ସଫଳତା ଯାହା ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ଏକ ଏଆଇ ଚିପ୍ ଥିବାର ଅବାନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ବୈଭବ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟୁଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଲୋଚନା ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୌମାନ ନିଆଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ଏକ ଚିପ୍ ଲାଗିଛି।
ବ୍ୟାଟକୁ ଲ୍ୟାବ ପଠାଇବାକୁ ଦାବି:
ହମାରି ଓ୍ୱେବ ଡଟ୍ କମ୍ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନୌମାନ ନିଆଜ କହିଛନ୍ତି “ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ’ଣ? ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି WADA (ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି) ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ସେ ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ‘AI ଚିପ୍’ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି “କିଏ ଏ ଖେଳାଳି! ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା କି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୁବକ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକର ଏହି ବୟସରେ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ,ବାଇସେପ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରାଇସେପ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ସେ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସର। ସେ ଏପରି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇସାରିଥିଲେ।”
ସିଜିନରେ ବୈଭବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଏହି ସିଜିନରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି। ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୮ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସେ ୫୯.୫୦ ହାରରେ ଏବଂ ୧୮୭.୮୯ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୩୫୭ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ବୈଭବଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ୧୫ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ବୈଭବ ୪୦.୬୦ ହାରରେ ଏବଂ ୨୨୨.୨୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୬୦୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।