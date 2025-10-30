ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବ AI; ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ AI, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପଢିବେ AI ପାଠ ,ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ AI ବୁଝିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ାଯିବ AI ପାଠ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ABC ଶିଖୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ରୋବୋଟ୍ କିପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମେସିନ୍ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିପରି ବିଶ୍ୱକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।

ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୋଜନା କ’ଣ:ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ (DoSE&L) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ, AI କେବଳ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ବୁଝନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ହେବ।

ଏହି ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ’ଣ:ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ AI ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ (AI & CT) ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଶିଖାଇବ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ପିଲାକୁ ରୋବୋଟ୍ କିପରି ଚଲାଇବେ ପଚରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ବଟନ୍ ଦବାଇବା ଶିଖିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ରୋବୋଟ୍ ଭିତରେ କ’ଣ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ AI କେବଳ ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୨୬-୨୭ ଅଧିବେଶନରୁ ସାରା ଦେଶର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଏହା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା’ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ପୁସ୍ତକ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍, ଭିଡିଓ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ।
NISHTHA ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି:ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ CBSE, NCERT, KVS, NVS, ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ IIT ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରଫେସର କାର୍ତ୍ତିକ ରମଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଟିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP ୨୦୨୦) ଏବଂ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା (NCF SE ୨୦୨୩) ଅନୁଯାୟୀ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ: ଆଜି, ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବା ପଥରେ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏଆଇ ଶିଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ଉପଭୋକ୍ତା ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବେ। ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ରୋବୋଟିକ୍ସ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭଳି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବ।

