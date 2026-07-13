ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ: ପ୍ରେମିକାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା AI ଇଞ୍ଜିନିୟର

ପ୍ରେମିକାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା AI ଇଞ୍ଜିନିୟର

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ହରିଆଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ପେଇଙ୍ଗ୍ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ହତ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ମୃତକ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଲିକ (୨୫) ଏବଂ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଭିଲାଇର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ଅପରପକ୍ଷରେ ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୀତାପୁରର ଇଶାରା ଆୟୁବି (୨୫) । ଉଭୟ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେକ୍ଟର-୫୫ ସ୍ଥିତ ଏକ ପିଜିରେ ରହୁଥିଲେ ।

ପିଜି ରୁମ୍‌ରୁ ମିଳିଲା ରକ୍ତଭିଜା ମୃତଦେହ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସଫଳ ଆୟର T20ରେ କାହିଁକି ବିଫଳ?…

ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ଏହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହେବ…

ଘଟଣା ମୁତାବକ, ଗତ ଶନିବାର ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସେକ୍ଟର-୫୬ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରି ସେକ୍ଟର-୫୫ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପିଜିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଇଶାରାଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସାରା ରୁମ୍‌ରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍‌ରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମିକର ଶବ

ଇଶାରାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାର୍ହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀର ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରୁ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଲିକ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଭ୍-ଇନ୍‌ରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ

ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଶାରା ସେହି ପିଜିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେକ୍ଟର-୫୬ ର ଏସଏଚଓ ମନୋଜ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମେ ଏହି ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଉଭୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍, କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ଚାଟ୍ ର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ।”

You might also like More from author
More Stories

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସଫଳ ଆୟର T20ରେ କାହିଁକି ବିଫଳ?…

ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ, ଏହିଦିନ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହେବ…

ଟି-୨୦ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ…

ଟାଇଫୁନ୍ ବାଭି: ବୁଡ଼ିଲା ଚୀନ, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା…

1 of 15,034