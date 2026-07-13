ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ: ପ୍ରେମିକାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା AI ଇଞ୍ଜିନିୟର
ପ୍ରେମିକାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା AI ଇଞ୍ଜିନିୟର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ହରିଆଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ପେଇଙ୍ଗ୍ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ହତ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମୃତକ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଲିକ (୨୫) ଏବଂ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଭିଲାଇର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ଅପରପକ୍ଷରେ ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୀତାପୁରର ଇଶାରା ଆୟୁବି (୨୫) । ଉଭୟ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେକ୍ଟର-୫୫ ସ୍ଥିତ ଏକ ପିଜିରେ ରହୁଥିଲେ ।
ପିଜି ରୁମ୍ରୁ ମିଳିଲା ରକ୍ତଭିଜା ମୃତଦେହ
ଘଟଣା ମୁତାବକ, ଗତ ଶନିବାର ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସେକ୍ଟର-୫୬ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରି ସେକ୍ଟର-୫୫ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପିଜିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଇଶାରାଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସାରା ରୁମ୍ରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଲାଗିଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମିକର ଶବ
ଇଶାରାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାର୍ହି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀର ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରୁ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଲିକ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିଭ୍-ଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ
ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଶାରା ସେହି ପିଜିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେକ୍ଟର-୫୬ ର ଏସଏଚଓ ମନୋଜ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମେ ଏହି ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଉଭୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍, କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଓ ଚାଟ୍ ର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ।”