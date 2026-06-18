ମାତିଛନ୍ତି ‘ଏଆଇ’ ସୁନ୍ଦରୀ: ଦେଖି ଚାହିଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫସିଯିବେ
ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇଥିବା ଏଆଇରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ କେବଳ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବୋଳ ଓଠ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ପୂରା ମୁହଁ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବା ଯୁବକ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରୁ ଓଢ଼ଣୀ ହଟୁନଥିଲା
କାନପୁର: ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି କି? ହୁସିଆର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ‘ଏଆଇ’ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଳ୍ପ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି କରିଦେଉଛି ପକେଟ ଖାଲି। ଏପରି ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ରଞ୍ଜିତ, ଅମିତ କୁମାର, ଜାଗୃତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ମିଶି ବିବାହ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଫଣ୍ଡା ଏକ୍ଦମ୍ କ୍ଲିୟର। ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫେସ୍ବୁକ୍ ଓ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ସ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେହି ଟୁଲ୍ସକୁ ‘ପରଫେକ୍ଟ ରିସ୍ତା’, ‘ଶାଦୀ ମ୍ୟାଚ୍’ ଓ ‘ଶାଦୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଭଳି ନାଁରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟରେ ଅପ୍ଲୋଡ଼ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବବାହିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ।
ବକରା ଫସିବା ପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟରେ ରେଜିଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହାନାରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାମ ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଖେଳ। ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଖକୁ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ କରୁଥିଲେ।
ସେଥିରେ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇଥିବା ଏଆଇରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ କେବଳ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବୋଳ ଓଠ ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ପୂରା ମୁହଁ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବ। ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବା ଯୁବକ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରୁ ଓଢ଼ଣୀ ହଟୁନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ୨ରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଗା ଯାଉଥିଲା। ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରଞ୍ଜିତ, ଅମିତ କୁମାର, ଜାଗୃତି ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଠକାମୀରେ ଶହଶହ ଯୁବକ ଫସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏନେଇ କାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲି। ଏହା ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିସ୍ ଓ ଚାର୍ଜ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ତ ଦୂରର କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେନାହିଁ। ଖାଲି ଭିଡିଓ କଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଏଆଇ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲା।
ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକ ଏନେଇ କାନପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କମିଶନର ରଘୁବୀର ଲାଲ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଇପିଏସ୍ ଅଞ୍ଜଳି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତା’ପରେ ପୋଲିସ ରଞ୍ଜିତ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଅମିତ କୁମାର, ଜାଗୃତି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ରେଜିଷ୍ଟର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଏଟିଏମ କାର୍ଡ, କ୍ୟୁଆର କୋଡ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଓ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ ମିଳିଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।