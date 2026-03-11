AI ନେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି; ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲି ଯିବନି ତ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କାମ କରିପାରେ ଏହି….
ଚାକିରି ଖାଇଯିବ କି AI?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି AI ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ, AI ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଛଡ଼ାଇ ନେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଛି ।
ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ଥିବା ଚାକିରି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। AI ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଅର୍ଥାତ AI କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାକିରି ଗୁଡିକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ AI ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ AI କମ୍ପାନୀ Anthropic ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ AI ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ମରାମତି କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯକୁ AI କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହି ଚାକିରି ଗୁଡିକ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ: ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ, ଛଅଟି ବୃତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ AI କେବେ ବି ରିପ୍ଲେସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରୋଷେଇଆ, ମୋଟରସାଇକେଲ ମେକାନିକ୍ସ, ବାର ଟେଣ୍ଡର, ଲାଇଫଗାର୍ଡ, ଡିସୱାସର ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ପରିଚାରିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମେସିନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାକିରି ଏହାଦ୍ବାରା ରିପ୍ଲେସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।