ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ନ ମିଳିଲେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ ଅନୁଷ୍ଠାନ; ପାଠ ପଢାଇବ AI, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଚାକିରୀ ବି ଦେବ!
ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଇବେ AI ଶିକ୍ଷକ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ପିଲା ସ୍ନାତକ ପଢିବା ବେଳକୁ ରୋଜଗାର ନ କରିବେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଫେରାଯିବ ଟ୍ଯୁସନ ଫି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ ଲାଗୁଛି କି ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ଯ। ଏପରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି କହିଛି ଯେ ପିଲା ସ୍ନାତକ ପଢିବା ବେଳକୁ 1 କୋଟି ରୁ 9 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବେ।
ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ ଆଲଫା ସ୍କୁଲ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅଫର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍କୁଲ ସହିତ ଜଡିତ କ୍ୟାମେରନ୍ ସୋର୍ସବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ; ଯଦି ଏପରି ନ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି’ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ପିଲାଙ୍କୁ ଦିନରେ କେବଳ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପଢାଯାଏ ଓ ଏହି କାମ AI ଦ୍ବାରା କରାଯାଏ। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ChatGPT ଏବଂ Claude ଭଳି AI ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା’ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପଢା ସରିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ ଯେପରିକି ବିଜନେସ ଆଇଡିଆ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ପଢାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଫି କେତେ: ଆଲଫା ସ୍କୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସାରା 20 ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଟେକ୍ସାସର ଅଷ୍ଟିନ ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସ୍କୁଲର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫି ପ୍ରାୟ 40,000 ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 37 ଲକ୍ଷ। ସ୍କୁଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ସ୍ନାତକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ନିୟୁତ ରୋଜଗାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ଏଆଇ କୋଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ: ଏହି ସ୍କୁଲ ପାରମ୍ପରିକ ବକ୍ତୃତା କିମ୍ବା ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଏହା ବଦଳରେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଧାରଣା, ରୋଜଗାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉନ୍ନତ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି; ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟ 150,000 ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 1.3 କୋଟି ପାଇପାରିବେ।