ସପା ସାଂସଦ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ AI ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ମାନହାନି ଅଭିଯୋଗ
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (ସପା) ସାଂସଦ ପ୍ରିୟା ସରୋଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଆପତ୍ତିଜନକ AI (କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା) ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯିବା ମାମଲାରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି।
Priya Saroj : ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମଛଲି ସହରରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ AI ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ସହିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟା ସରୋଜ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସପା ସାଂସଦ ଏହି ସୂଚନା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଏହି ମାମଲା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି।
ସପା ସାଂସଦ AI ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିକୃତ (Morphed) ଫଟୋକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ମାମଲାରେ ବିଜେପି ନେତା ଆମୋଦ ସିଂହ ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ ବିଶାଲ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ସେୟାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ସପା ସାଂସଦ ରୁଜୁ କଲେ ମାମଲା
ପ୍ରିୟା ସରୋଜ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସପା ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ,
“ନକଲି ଫଟୋ, ବିଫଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଜୌନପୁରର ବିଜେପି IT Cell ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିଶୁଣି AI-generated ନକଲି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ମିଥ୍ୟା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା।”
ଏହା ଭାଜପାର ରାଜନୀତି ନୁହେଁ-ବରଂ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ AI-generated ସାଇବର ଅପରାଧ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ତା’ର ଏକ ଉଦାହରଣ।
ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟା ସରୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, AI ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆମୋଦ ସିଂହ ଜୌନପୁର ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟା ସରୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। AI ଫଟୋ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ସରୋଜଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ମାମଲା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ସପା ସାଂସଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।