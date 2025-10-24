ଗାଡି ଧକ୍କା ହେବା ଆଗରୁ କହିଦେବ AI; ଟ୍ରାଫିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗିବ AI କ୍ଯାମେରା, ହଟିବ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ଯା, ଆସିଲା ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି…
ଦୁବାଇରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ଯା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ଯାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଶ ସାଜିବ ଦୁବାଇ । ସବୁଆଡେ ଜଗିବ AI । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଆଉ ରାସ୍ତା କଡରେ ନୁହେଁ ସିଧା କାର ମଧ୍ୟରେ ବାଜିବ ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲ । ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେବ AI ।
ଏହା ଟ୍ରାଫିକ ସିଗଲାନ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯାନବାହନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ଏହା ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ । ଏମିରେଟ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟେଡ ଭେଇକିଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ଯେକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଡାସବୋର୍ଡ ପହଁଚିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରୋଡରେ ଟ୍ରାଫିକ ଓ ରିଅଲ ଟାଇମ ରୋଡ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
V2X ନେଟୱାର୍କ 2027 ରୁ 2028 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 620 ଛକରେ କାର୍ଯ୍ଯକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସିଗନାଲ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିବା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଗରୁ ସତର୍କତା କରିବ ଓ ଗାଡିର ସ୍ପିଡ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଏନେଇ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ପଠାଇବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ଯ ଲକ୍ଷ୍ଯ ହେଉଛି ସହରରେ ବଢୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକକୁ ଆହୁରୀ ଦକ୍ଷ କରାଇବା । ଦୁବାଇର ରୋଡ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି (RTA) ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ V2X ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିବେ ।
ଏନେଇ RTA ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କଥା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଯେଉସବୁ କାର ତିଆରି କରାଯିବ ସବୁଥିରେ ଅଟୋମେଟିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଫଳରେ ଏମାନେ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅପଡେଟ ପାଇପାରିବେ ।
ଆଗରୁ ଥିବା କାରଗୁଡିକର ଓନର ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛିଟା ଆପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । CarPlay ଏବଂ Android Auto ପରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।