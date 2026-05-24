ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଥରର ସାଂସଦ; ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ ଅକୁହା କଥା

ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଥରର ସାଂସଦ; ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ ଅକୁହା କଥା
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ସେମ୍ମଲାଇ ଓ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ପି.ଧନପାଲଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି
ଚେନ୍ନାଇ: ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଦୁଇଥରର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପି ବେଣୁଗୋପାଳ। ସେ ରବିବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାର୍ଟିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପାର୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ସେମ୍ମଲାଇ ଓ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ପି.ଧନପାଲଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ନେତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳ ସହିତ ଥିଲେ। ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ।
ଡକ୍ଟର ବେଣୁଗୋପାଳ ତିରୁଭଲ୍ଲୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦଳର ମେଡିକାଲ ୱିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଲୋକସଭାରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଯୋଗୁଁ ଦଳର ଦଳିତ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ବେଣୁଗୋପାଳ ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦଳ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଲଗାତାର କମିଛି। ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବା ଭଳି ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଧରି ଦଳ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ରଣନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବେଣୁଗୋପାଳ।
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ଭଳି ସିଟରେ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବେଣୁଗୋପାଳ। ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି।
ବେଣୁଗୋପାଳ କହିଛନ୍ତି, ସାଂଗଠନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିରେ ଉନ୍ନତ ବୁଝାମଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ପୁରୁଣା ଓ ଅନୁଭବୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି।
ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ପରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ କେବେ ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ପାରିନାହିଁ। ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ, ଡିଏମ୍କେ ଓ ବିଜେପି ଭଳି ଦଳମାନଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲାରେ ପଛରେ ରହିବା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଅନେକ ଥର ରଣନୀତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସାରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଲଗାତାର ଚାଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଉପରେ ଏବେ ଚାପ ବଢ଼ି ଯାଇଛି।