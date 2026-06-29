ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେକୁ ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିଧାୟକ
ଏମ.ଆର. ବିଜୟଭାସ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଦଳଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟ୍କା। ବିଧାୟକ ଏମ.ଆର. ବିଜୟଭାସ୍କର ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ କାର୍ୟ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଏମ.ଆର. ବିଜୟଭାସ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଦଳଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଜୟଭାସ୍କର କେଉଁ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ ସେ ନେଇ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଏମ.ଆର. ବିଜୟଭାସ୍କରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି; ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିଭିକେରେ ଯୋଗଦେବେ। ଯଦି ସେ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗଦିଅନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେକୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଆଘାତ ଲାଗିବ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯାହା ଇ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଓ ଡିଏମ୍କେକୁ ଚକ୍ମା ଦେଇ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବିଜୟ ଛୋଟଛୋଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଡିଏମ୍କେ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ।