ଦୁଇ ଭାଗ ହେବ କି AIADMK? ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ବିଧାୟକ
ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ର ୪୭ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ସି.ଭି. ଷଣ୍ଢମୁଗମଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା (floor leader) କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଅତି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଡାପାଡି ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁରେ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ରା କାଝାଗମ (AIADMK) ପୁଣି ଏକ ବିଭାଜନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏଡାପାଡି କେ. ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ (ଇପିଏସ୍)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍.ପି. ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରିଛି। ଏପରିକି ସି.ଭି. ଷଣ୍ଢମୁଗମଙ୍କୁ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେମ ବାଚସ୍ପତି ଏମ.ଭି. କରୁପାୟାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦଳର ୪୭ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ଭେଲୁମଣିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ୧୭ ଜଣ ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ’ (TVK) କୁ ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ (NDA) ର ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ AIADMK ୧୬୭ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ି ମାତ୍ର ୪୭ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଯଦି ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅସଲି AIADMK ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ସେମାନେ TVK ସହ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିଯାଇପାରିବେ। ୨୦୧୯ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଇରୋଡ୍ ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ଦଳ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି।