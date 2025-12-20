ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ AICC ସଂଯୋଜକ ଅରୋ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଦଳର ତୃଣମୂଳ ବିକାଶକୁ ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସକୁ କିଭଳି ଆଗେଇ ନିଆଯିବ ଏହା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଶକ୍ତ ହେବ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ୧୯.୧୨.୨୦୨୫ ରିଖ ଦିବା ୧୨ଘଟିକା ସମୟରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଅରୋ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।

୧୦ନମ୍ବର ଜନପଥ ଠାରେ ସେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଓଡିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରୟାଶ ଜାରି ରଖିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହକ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ କଂଗ୍ରେସ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୧୯ମସିହାରେ ଅରୋ ପାଇଁ ପୁରୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ।

