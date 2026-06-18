ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଏମ୍‌ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ

ଦିବ୍ୟା ଭି.ଙ୍କ ଘର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍‌ସରେ ଜୁନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍‌ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଦିବ୍ୟା ଭି.। ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ।

ଦିବ୍ୟା ଭି.ଙ୍କ ଘର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍‌ସରେ ଜୁନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦିବ୍ୟା କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମାନସିକ ଥିଲେ, ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।

ସବୁଦିନ ପରି ବୁଧବାର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦିବ୍ୟା ଯାଇନଥିଲେ। ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଘରର କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେ ଡାକିିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟା ଭି. ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳେ ଦିବ୍ୟା ଭି.ଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଯୁଦ୍ଧର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ ! ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ…

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର:…

ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଯୁଦ୍ଧର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ ! ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ…

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର:…

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୭୧…

ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନକୁ ବିରୋଧ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ…

1 of 14,333