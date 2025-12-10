ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଇନ୍ସୁଲିନ କି ମେଡିସିନ, ଏଥର ଅପରେସନରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଡାଏବେଟିସ; AIIMS ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୋମାଞ୍ଚକ ଖୁଲାସା!
Health tips : ମଧୁମେହ ରୋଗର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ। ଏହା ଥରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଧୁମେହ ରୋଗର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ। ଏହା ଥରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ, ଏହାକୁ କେବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏ
ଏକ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ , ଡକ୍ଟର ମଞ୍ଜୁନାଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଧୁମେହ ସଂଘ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ମଧୁମେହର ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ସଂଘ କହିଛି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ରୋଗକୁ ରିଭର୍ସ କରିଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ।
AIIMS ରେ ୩୦ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ମଞ୍ଜୁନାଥ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରିବ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ।
କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା: ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସହିତ ସମାନ। ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ।
ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁହଁରୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଏବଂ ତା’ପରେ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତଥାପି, ପାକସ୍ଥଳୀ ପରେ, ଖାଦ୍ୟ ଡୁଡେନମ୍ (ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତନଳୀ) ରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଛୋଟ ଅନ୍ତନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉନ୍ନତ କରେ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଇନସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ: ଡକ୍ଟର ନାଥ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ତାଙ୍କ ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଛି, ଏବଂ ସେ ନିରାପଦରେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ମଧୁମେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ।
ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ମଧୁମେହକୁ ଫେରିବାକୁ ରୋକିପାରେ।
ଡାକ୍ତର ମଞ୍ଜୁ ନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧୁମେହକୁ ଦୂର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଟାଇପ୍ ୧ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେନେଟିକ୍ ମଧୁମେହ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ।
ମଧୁମେହ କାହିଁକି ହୁଏ: ମଧୁମେହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଇନସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନପାରିବା ଏବଂ ଶରୀର ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତି ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହା ହୁଏ, ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଏହି ସ୍ତର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧୁମେହ କୁହାଯାଏ। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧୁମେହର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।