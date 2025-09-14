AIIMSର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା: ଯୁବପିଢିଙ୍କ ହାଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ଗୁଣ୍ଡ ! “ଯୋଗ” ବନିବ ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି…
ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାଡ଼ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରିବେ ? AIIMSର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ମାତ୍ର 15-20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା 25 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ‘ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ’ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ, ଯାହା ଆଜିର ଫିଟନେସ୍ ପାଗଳ ପିଢ଼ିର ହାଡ଼କୁ ତରଳି ଦେଉଛି।
AIIMSର ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ବିଭାଗର ଆକଳନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ମଲ୍ଟି ଡିସ୍କ ଫେଲ୍ୟୁଅର’ ଭଳି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡର 33ଟି ହାଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଡ୍ୟାମେଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ସତ
20 ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ‘ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ’ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ହାଡ଼ର ନାଚୁରାଲ ଗ୍ରୋଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ଉପରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ମେରୁଦଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ‘ଡିସ୍କ ଫେଲ୍ୟୁୟର, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିସଅର୍ଡର ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
AIIMS ଏହାକୁ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିବେଚନା କରିଛି ଯେ ଏବେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ କେବଳ ଏକ ଫିଟନେସ୍ ଧାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପାଲଟିଛି। ଭାରତରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବ୍ୟାନ ଅଟେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବିନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ବେଆଇନ । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହେଲେ ସତ ଏହା ଯେ, ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ବ୍ୟବହାର 200% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମନେରଖନ୍ତୁ
ଯୁବପିଢିମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଫିଟ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରେ କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯୋଗ-ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶରୀର ପ୍ରକୃତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ସର୍ଟକଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ।
ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟାର କାରଣ
ଭୁଲ ପୋଜିସନରେ ବସିବା, ଲାପଟପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମ କରିବା, ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମେଦବହୁଳତା, ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା, ଏହିପରି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇପାରେ। 2020 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱରେ 63 କୋଟି ଲୋକ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 2050 ମସିହାରେ 84 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାରତରେ 45% ଲୋକ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କର ଷ୍ଟେଜ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସ୍କର ନମନୀୟତା ବା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହ୍ରାସ ପାଏ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସ୍କର ତନ୍ତୁମୟ ସ୍ତର ଫାଇବ୍ରସ ସ୍ତର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ
ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଏକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ
ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଲିକ୍ ହୁଏ
ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେବ?
କାନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହୁ, ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ମହୁ-ଅଦା ଚା ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରମ ପାଣି-ସେନ୍ଧା ଲୁଣ ସହିତ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। ସର୍ଭାଇକାଲ ପେନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବସିବା ସମୟରେ ବେକ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ, ନରମ ଗଦି ବଦଳରେ ଖଟିଆରେ ଶୋଇବା, ଭିଟାମିନ୍ ଡି-କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର, ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର, ଅଦା ଚା ଏବଂ ଡାଲଚିନି-ମହୁକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ।