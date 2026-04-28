Air Cooler ନା Portable AC! ଗରମରେ ଖମ୍ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଏ ଦିଏ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା, କାହାକୁ କିଣିଲେ ଫାଇଦା

ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଣିଲେ ଆପଣ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି: ଏୟାର କୁଲର ଏବଂ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏସି।

ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା।

ଏୟାର କୁଲର:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଝିରେ ପେଷି ହୋଇଗଲାଣି…

ଲଜକୁ ଡାକିନେଇ ରଖୁଥିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ,…

ଏୟାର କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ପରିବାରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର କମ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର।

କୁଲରଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି; ତେଣୁ, ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।

ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କେବଳ ଏଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ବଜେଟ୍-ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।

ହେଲେ, ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ସହିତ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏୟାର କୁଲର୍ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏସି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ।

ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏସି:

ଏହି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରକୁ ଆଧୁନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ରୁମରୁ ଅନ୍ୟ ରୁମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ।

ଏୟାର କୁଲର ପରି ନୁହେଁ, ଏହା ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହା ଏକ ମାନକ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପରି ବାୟୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆର୍ଦ୍ର ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି।

ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ହେଲେ ଏହା କିଛି ସୀମା ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ।

ଏହା ସହିତ, ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍କାସନ ପାଇପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଝରକା କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ:

ଏକ ଏୟାର କୁଲର ଏବଂ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏସି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରହିଛି। ଏକ କୁଲର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏସି ରେଫ୍ରିଜରେସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରେ।

ଏକ କୁଲର ସୁଲଭ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ, ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏସି ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏକ କୁଲର ବଡ଼ ଖୋଲା ରୁମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏସି ଛୋଟ, ଆବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କ୍ରୟରେ ଲାଭ:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ସୀମିତ, ଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଏୟାର କୁଲର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ ହେବ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଆରାମ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଥଣ୍ଡା ଚାହାଁନ୍ତି – ବିଶେଷକରି ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ସମୟରେ ତେବେ ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏସି ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ, ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏସି ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଣିଥାଏ।

