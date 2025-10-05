ଅମୃତସରରୁ ବର୍ମିଂହାମ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଆତଙ୍କିତ, ଇମରଜେନ୍ସି କରାଗଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ
ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ RAT ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିମାନରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମୃତସରରୁ ବର୍ମିଂହାମ ଯାଉଥିବା ଏକ ଉଡ଼ାଣ ସହିତ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଟର୍ବାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚରୁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା।
ଏହି ହଠାତ୍ ସଙ୍କେତ ପରେ, ବିମାନକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ମିଂହାମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା AI114 ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଡ଼ାଣର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ RAT ସକ୍ରିୟ ହେବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପାଇଲଟ୍ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ।
ଅମୃତସରରୁ ବର୍ମିଂହାମ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରିମଲାଇନରର ରାମ୍ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ୍ ହଠାତ୍ 400 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ, କ୍ରୁ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କଲେ।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିମାନକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। AI 117 ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖ ଦିନ 12:52 ରେ ଅମୃତସରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:07 ରେ ବର୍ମିଂହାମରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା।
RAT କ’ଣ?
RAT, କିମ୍ବା ରାମ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ, ବିମାନରେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଫଳତା, ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ସିଷ୍ଟମ ବିଫଳତା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନର ବିଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିମାନର ତଳ ଅଂଶରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଉଚ୍ଚତାରେ ବିମାନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚତାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ, ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।