ଭାଇକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼ରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କୁମାର ରମେଶଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି।

ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ, ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଜୟଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ।

ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଲଣ୍ଡନର ଗାଟୱିକ୍ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବିମାନ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବୋଇଂ ୭୮୭-୮ ଡ୍ରିମଲାଇନର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ବି.ଜେ. ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ୨୪୨ ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଭାଇ ଅଜୟଙ୍କ ସମେତ ୨୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ସିଟ୍ ନମ୍ବର ୧୧ଏ: ବିମାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ସିଟ୍ ନମ୍ବର ୧୧ଏରେ ବସିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

#WATCH | Diu | Lone survivor of AI-171 flight crash, Vishwas Ramesh Kumar, mourns the death of his brother Ajay Ramesh, who was travelling on the same flight

Vishwas Ramesh Kumar is a native of Diu and is settled in the UK. pic.twitter.com/fSAsCNwGz5

— ANI (@ANI) June 18, 2025