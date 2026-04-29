ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୟପୁରରେ ଓହ୍ଲାଇଲା

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓଢ-୧୦୫୭ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟେକଅପ୍ କରିଥିଲା। ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ହଠାତ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଜୟପୁର: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ। ହେଲେ ଜୟପୁର ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ୍‌୍‌୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିମାନର ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଅବତରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓଢ-୧୦୫୭ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଟେକଅପ୍ କରିଥିଲା। ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ହଠାତ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିମାନରେ ଫ୍ୟୁଏଲ କମ୍ ଥିବା ସିଗନାଲ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପାଇଲଟ ନିକଟସ୍ଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ଅବତରଣ ପାଇଁ ସିଗନାଲ ମିଳିବା ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନଟି ଜୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା।

ମିଳିଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିମାନ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁୂ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ।

ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୟପୁର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାପୋର୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ ଅପରେସନରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲା। ୩ଟି ବିମାନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଫ୍ଲାଇଟକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

