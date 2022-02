ଝଡ଼କୁ ଚିରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ, ପାଇଲଟଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶଂସା

ବ୍ରିଟେନରେ ୟୁନିସ ନାମକ ଝଡ଼ର ଭୟାବହତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଯେତେବେଳେ ୟୁନିସ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବା ରଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୀଥ୍ରୋ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଏବେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ।

"Very skilled Indian Pilot" 👨‍✈️👏

Pilots of this Air India flight managed to land their B787 Dreamliner aircraft with ease into London Heathrow yesterday afternoon in its first attempt even as Storm Eunice left hundreds of flights delayed, cancelled or diverted…

Jai Hind!🇮🇳 pic.twitter.com/94FrTnTUiy

