ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯାତ୍ରୀ ସାବଧାନ! ଘରୋଇ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାଟଛାଣ୍ଟ କରିଛି କମ୍ପାନୀ, ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଇଟ ଷ୍ଟାଟସ

ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏୟାରସ୍ପେସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାରଣରୁ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନ୍‌ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଘରୋଇ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍‌ରେ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିଛି।

By Priyanka Das

Air India Flight : ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନ୍‌ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅନେକ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍‌ରେ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ ଏହାକୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି କ୍ରମରେ ଏବେ ଘରୋଇ ରୁଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା କମ କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଧନର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଏୟାରଲାଇନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍‌ରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୫୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ୫ ଲକ୍ଷର ଋଣ?…

ଏଣିକି ପାଣିରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି! ଆସିଲା ଚମତ୍କାର…

ଘରୋଇ ରୁଟ୍ରେ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ସାପ୍ତାହିକ)

ରୁଟ୍ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା
ଦିଲ୍ଲୀ – ମୁମ୍ବାଇ ୧୭୬ ୧୬୫
ମୁମ୍ବାଇ – କୋଲକାତା ୪୨ ୩୦
ଦିଲ୍ଲୀ – ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୧୬ ୧୧୩
ଦିଲ୍ଲୀ – କୋଲକାତା ୭୦ ୬୩
ମୁମ୍ବାଇ – ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୯୧ ୮୪
ମୁମ୍ବାଇ – ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୬୩ ୫୯
ଦିଲ୍ଲୀ – ଇନ୍ଦୋର ୨୧ ୧୪
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ – ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ୧୪
ଦିଲ୍ଲୀ – କାଠମାଣ୍ଡୁ ୪୨ ୨୮ (ଜୁନ) -> ୨୧ (ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ)

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ: ଦିଲ୍ଲୀ–ଗୋଆ (ଡାବୋଲିମ/ମୋପା) ରୁଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର କାଟଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ରେ ପ୍ରଭାବ

ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍‌ରେ ହୋଇଥିବା କାଟଛାଣ୍ଟର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ:

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ: ଦିଲ୍ଲୀ–ଶାଂଘାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ–ଶିକାଗୋ।

ଉଡ଼ାଣ ହ୍ରାସ:

ଦିଲ୍ଲୀ–ସିଙ୍ଗାପୁର: ୨୪ ରୁ ୧୪

ମୁମ୍ବାଇ–ସିଙ୍ଗାପୁର: ୧୪ ରୁ ୭

ଦିଲ୍ଲୀ–ବ୍ୟାଙ୍କକ୍: ୨୮ ରୁ ୨୧

ଦିଲ୍ଲୀ–କ୍ୱାଲାଲମ୍ପୁର: ୧୦ ରୁ ୫

ଦିଲ୍ଲୀ–ପ୍ୟାରିସ୍: ଦୈନିକ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏକୁ ହ୍ରାସ।

ଲଣ୍ଡନ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ରୁଟ୍‌ରେ ୧୫-୩୦% କାଟଛାଣ୍ଟ।

କାଟଛାଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତ କାରଣ

କେବଳ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ: ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଇରାନ, ଇରାକ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାରସ୍ପେସ୍‌କୁ ଏଡ଼ାଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ପଥ ଲମ୍ବା ହୋଇଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା ସମୟ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଓ ପରାମର୍ଶ

ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍‌ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ବଦଳାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଇଟ ବାତିଲ ଖବର ସତ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ ଆପ ବା ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ନିଜ ବୁକିଂ ଷ୍ଟାଟସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

 

You might also like More from author
More Stories

୨୫୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ୫ ଲକ୍ଷର ଋଣ?…

ଏଣିକି ପାଣିରେ ଚାଲିବ ଗାଡ଼ି! ଆସିଲା ଚମତ୍କାର…

୧୦୫୦ bhp ଏବଂ ୫୩୦ କିମି ରେଞ୍ଜ ! ଫରାରୀର ନୂଆ…

ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି, ଶସ୍ତା ହେଲା ରୁପା;…

1 of 2,763