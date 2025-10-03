ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଛି ପାକ୍; କିଛି ନ କହିଲେ ବି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଖୁଲାସା କଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ…
ଭାରତ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲା ପାକ୍...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ସେନା ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା । ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ସବୁଠାରୁ କମ ସମୟ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମିରୀରେ ଥିବା ୯ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ।
ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଏକ ଜରୁରୀ ମିସାଇଲ ଓ ଫାଇଟର ଜେଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକର କଣ କଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ସେବାବଦରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି କି “ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ, କମାଣ୍ଡ ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ପାଖପାଖି ୪ଟି ଯାଗାରେ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଟାକ କରି ଭାରତ ପୂରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ଯାଶୁଶୀ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା , ଯାହାକିି ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ ସଫଳତା ଥିଲା । ଏହବାବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଟି ବାୟୁସେନାର ରନଓ ଉପରେ ଆଟାକ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେଠାରୁ ପାକ ବାୟୁସେନାର ଫାଇଟର ବିମାନ ଉଡାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା ”
ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟିଏ ସି-୧୩୦ କ୍ଲାସର ଟ୍ରନ୍ସପୋର୍ଟ ବିମାନ, ୪ରୁ ୫ଟି ଫାଇଟର ବିମାନ ଓ ଏକ ସ୍ଥଳବାଗରୁ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରୁଥିବା ଏକ ସରଫେସଟୁଏୟାର ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ୯୩ ତମ ବାୟୁସେନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ।ଏହା ଆଗରୁ ବାୟୁସେନା ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ , ଏୟାର ଚିଫ ମାର୍ସଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂ ସାମିଲ ହୋଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।