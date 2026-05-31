ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ବର୍ଷ ସାରା କଥା ହେବେ, ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିବେ

ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିକମ୍ ସଂସ୍ଥା ଏୟାରଟେଲ ଓ ଜିଓ ଆଣିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ବାର୍ଷିକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ରିଚାର୍ଜ ଟେନ୍‌ସନ। ମାସକୁ ମାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରିଚାର୍ଜ। ଏବେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିକମ୍ ସଂସ୍ଥା ଏୟାରଟେଲ ଓ ଜିଓ ଆଣିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ବାର୍ଷିକ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ। ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଓ ପ୍ୟାକ୍ ଅନୁସାରେ ଡାଟା। ତା’ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏୟାରଟେଲ ଓ ଜିଓର ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ ଉପରେ।

ଏୟାରଟେଲର ୩୫୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍‌
ଏୟାରଟେଲର ୩୫୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନ୍‌ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକାଲ, ଏସ୍‌ଟିଡି ଓ ରୋମିଂ କଲିଂର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଦୈନିକ ୨ ଜିବି ଡାଟା ସହ ଅନ୍‌ଲିମିଟେଡ୍ ୫-ଜି ଡାଟାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଆଡୋବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କଲା ପରେ ପୂରା ବର୍ଷ ଟେନସନ ଫ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଏୟାରଟେଲର ୩୯୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ଲାନ
ଏୟାରଟେଲର ୩୯୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୩୬୫ ଦିନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍‌ଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହ ଦୈନିକ ୨.୫ ଜିବି ଡାଟା ଦିଆଯିବ। ଅନଲିମିଟେଡ ୫-ଜିର ଡାଟା ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ମୋବାଇଲର ଏକ ବର୍ଷର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ଓଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ଏୟାରଟେଲର ୨୨୪୯ ଓ ୧୮୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ
ଏୟାରଟେଲର ୨୨୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୩୬୫ ଦିନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୩୦ ଜିବି ଡାଟା ଓ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଦିଆଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଡୋବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପ୍ରିମିୟମ ଓ ସେଫ ନେଟୱାର୍କ ଭଳି ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ୧୮୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ ଏକ ବର୍ଷର ବୈଧତା ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଓ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ମିଳେ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ କମ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ଜିଓର ୩୫୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ
ଜିଓର ୩୫୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୩୬୫ ଦିନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୈନିକ ୨.୫ ଜିବି ୫-ଜି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ ସହ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଫ୍ରି ଲାଇଭ କ୍ରିକେଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଓଟି ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳେ। କମ୍ପାନୀର ଫୋକସ ହାଇ ଡାଟା ୟୁଜର ଓ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବାଧାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି।

ଜିଓର ୩୯୯୯ ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ଲାନ୍‌
ଜିଓର ୩୯୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୩୬୫ ଦିନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦୈନିକ ୨.୫ ଜିବି ୫ଜି ଡାଟା ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଫ୍ୟାନକୋଡ ଭଳି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆକ୍ସେସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଡାଟା ଓ ଓଟିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ପୂରା ଫାଇଦା ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜରେ ଚାହାଁନ୍ତି।

