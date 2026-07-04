Jioର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା Airtel! ଅନଲିମିଟେଡ 5G ସହିତ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ମିଳୁଛି ଅନେକ ସୁବିଧା
Airtelର ଧମାକେଦାର ଅଫର୍, ମିଳୁଛି ଅନେକ ଲାଭ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେକା ଦିନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଆଜି ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଧାରାରେ, ଏୟାରଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପ୍ଲାନର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦ ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଏୟାରଟେଲର ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଏୟାରଟେଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୨୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାର ବୈଧତା ୨୮ ଦିନ। ଏହି ପ୍ଲାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ଲାନ ସହିତ କାମ କରେ।
ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମୋଟ ୩୦GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ସହଜ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନଲିମିଟେଡ 5G ଡାଟାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।
ହେଲେ, ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଏକ 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ 5G-ସକ୍ଷମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୨୮ ଦିନ ପାଇଁ JioHotstar ମୋବାଇଲ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଏହା ସହିତ, ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୨୮ ଦିନ ପାଇଁ Airtel Xstream Play Premium ର ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୧୮ ଟି ଅନ୍ୟ OTT ଆପର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
Viର ୧୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍:
ଭୋଡାଫୋନ-ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ୧୯୯ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହେଲେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ; ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ, 2GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ଏବଂ ୩୦୦ ମାଗଣା SMS ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ।
ଜିଓର ବଢିଗଲା ଚିନ୍ତା:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଏୟାରଟେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଜିଓ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଜିଓ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ୩୦GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ରେ JioHotstar ଏବଂ ୧୬ଟି ଅନ୍ୟ OTT ଆପ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୨୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏହି Jio ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ।