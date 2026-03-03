ବର୍ଷସାରା ରିଚାର୍ଜର ଟେନସନ ହେଲା ଶେଷ, Airtel ଆଣିଲା ୩୬୫ ଦିନିଆ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍

Airtel ଆଣିଲା ୩୬୫ ଦିନିଆ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍

By Jyotirmayee Das

Airtel Plan: ଏୟାରଟେଲ୍ ତାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ଡାଟା ଏବଂ ମାଗଣା SMS ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ର ଦୁଇଟି ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ଏବଂ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରଖିପାରିବେ।

୧୮୪୯ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା

ଏହି ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ, ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଏବଂ ୩୬୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏୟାରଟେଲ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହା କେବଳ କଲିଂ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାନ୍ । ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଟା ନାହିଁ। ତେବେ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ କିଣି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଡାଟା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

୨୨୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍

ଏହି ଏୟାରଟେଲ୍ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ। କମ୍ପାନୀ ମୋଟ ୩୬୦୦ ମାଗଣା SMS ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଏୟାରଟେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମୌଳିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମୋଟ ୩୦GB ଡାଟା ପାଆନ୍ତି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ; ଏହାର କୌଣସି ଦୈନିକ ସୀମା ନାହିଁ।

ଏହି ଦୁଇଟି ସୁଲଭ ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ, ଏୟାରଟେଲ୍ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ସାରା ଭାରତରେ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହି ଦୀର୍ଘ-ବ୍ୟାଧତା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅସୀମିତ 5G ଡାଟାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।

 

