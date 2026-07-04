Airtel ଆଣିଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି ପାଇବେ ଏତେ ଲାଭ, ଦୈନିକ ଡାଟା ସହ OTT ର ମାଗଣା ସୁବିଧା

Airtel ଆଣିଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି ପାଇବେ ଏତେ ଲାଭ

By Jyotirmayee Das

Airtel Plan: ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ପାଖରେ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୮ ଦିନ, ୫୬ ଦିନ ଏବଂ ୮୪ ଦିନ ସମେତ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ୫୬ ଦିନର ବୈଧତା ଥିବା ଏକ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି । ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌କୁ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ ଥାଙ୍କସ ଆପ୍ ରେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି ।

୫୬ ଦିନିଆ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍

ଏୟାରଟେଲ୍‌ର ଏହି ଦମଦାର୍ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାତ୍ର ୫୭୯ ଟଙ୍କାରେ ଆସିଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ସାରା ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ନେଟୱର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ମିଳିବା ସହ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୋମିଂର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ । ଏଥିସହ ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଦୈନିକ ୧.୫GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା, ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMSର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି…

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ଓ OTT ସୁବିଧା

ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ Airtel Xstream Play ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ଅନେକ ଓଟିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହାସହିତ ମାଗଣା ହାଲୋଟ୍ୟୁନ୍ସ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୨ ମାସ ପାଇଁ Adobe Express Premium ର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ଏୟାରଟେଲ୍‌ର ଅନ୍ୟ ଏକ ୫୬ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ୍

ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଡାଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ୬୪୯ ଟଙ୍କାର ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଓ ଫ୍ରି ରୋମିଂ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଡାଟା ମିଳିଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପ୍ଲାନ୍‌ରେ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଡାଟାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ୍‌ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ନେଟୱର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଚନ୍ଦନବାଡ଼ି, ପିସୁ ଟପ୍ ଏବଂ ବେତାବ୍ ଭ୍ୟାଲି ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସ୍ପେଶାଲ ମୋବାଇଲ୍ ସାଇଟ୍ କୁ ଲାଇଭ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନେଟୱର୍କ ମିଳିପାରିବ । କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଆପାତକାଳୀନ ସମୟରେ ଏହି ଉନ୍ନତ ନେଟୱର୍କ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ।

You might also like More from author
More Stories

ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି…

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

ପୋଛା ଲଗାଇବାର ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହୋଇଥିଲା, କିଏ…

କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅସଲି ନା…

1 of 26,177