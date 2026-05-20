ଆସିଲା ଏୟାରଟେଲ୍ର ‘ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଫର୍’, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଚାଲିବ ୫ଟି ସିମ୍, ମିଳିବ ମାଗଣା OTT
ଏୟାରଟେଲ୍ର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍: ଆସିଲା ‘ପ୍ରାୟୋରିଟି ପୋଷ୍ଟପେଡ୍’
Airtel Plan: ଟେଲିକମ୍ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ‘ପ୍ରାୟୋରିଟି ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍’ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ‘୫ଜି ସ୍ଲାଇସିଂ’ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଲେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ ସ୍ଥିର ତଥା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ନେଟୱର୍କ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ, ଅଧିକ ଡାଟା ଏବଂ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ OTT ଆପ୍ର ମାଗଣା ସବ୍ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଫର କରାଯାଉଛି।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ୫ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି:
୪୯୯ ଯୋଜନା
ଏହା ଏୟାରଟେଲର ମୌଳିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯୋଜନା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ସହିତ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟାର ଲାଭ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ‘ଫାଷ୍ଟଲେନ୍’ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ପ୍ରାୟୋରିଟି 5G ସେବା, ସ୍ପାମ୍-ମୁକ୍ତ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ୩ ହଜାର ମାଗଣା SMS ପାଇବେ। OTT ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ୧୦୦GB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ Airtel Xstream Play ଏବଂ Adobe Express Premium ର ସଦସ୍ୟତା ପାଆନ୍ତି।
୬୯୯ ଯୋଜନା
ଏହି ଏୟାରଟେଲ୍ ଯୋଜନା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ୪୯୯ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ Amazon Prime ଏବଂ Disney+ Hotstar ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
୯୯୯ ଯୋଜନା
ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ୬୯୯ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ Apple TV+ ଏବଂ Apple Music ର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
୧୧୯୯ ଯୋଜନା
ଏହି ଏୟାରଟେଲ୍ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକକାଳୀନ ଚାରୋଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ୯୯୯ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି।
୧୭୪୯ ଯୋଜନା
ଏହି ପ୍ରାଥମିକତା ଯୋଜନା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଚଲାଇବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସହିତ ୧୧୯୯ ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାଗଣା Netflix ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।