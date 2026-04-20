ଏୟାରଟେଲ ମହଙ୍ଗା କଲା ନିଜର ଏହି ପପୁଲାର ପ୍ଲାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ

By Priyanka Das

Airtel Prepaid Plan Price Hike: ଦେଶର ବଡ଼ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ Airtel ନିଜର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନର ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଦାମ ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ଲାନର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟିକେ ନିରାଶ ଜଣାପଡୁଛନ୍ତି।

୮୫୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ ଏବେ ୮୯୯ ଟଙ୍କାରେ ଏୟାରଟେଲର ୧.୫GB ଦୈନିକ ଡାଟା ସହିତ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ଥିବା ପ୍ଲାନ ଏବେ ₹୮୫୯ ବଦଳରେ ₹୮୯୯ ରେ ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚୁପଚାପ୍ ଲାଗୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ କାରଣ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥାତ ARPU (Average Revenue Per User) ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ସୁବିଧାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି?

ଦାମ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ, ଦୈନିକ ୧୦୦ SMS ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧.୫GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ। ୮୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଡାଟା ସରିବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସ୍ପିଡ କମିଯାଇ ପ୍ରାୟ ୬୪ Kbps ହୋଇଯାଏ।

୭୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ ହେଲା ବନ୍ଦ

ଏୟାରଟେଲ୍ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ₹୭୯୯ ର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ବୈଧତା ୭୭ ଦିନ ଥିଲା। ଏବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ବାକି ଅଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ ₹୬୧୯ ର ପ୍ଲାନ ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ ୬୦ ଦିନର ବୈଧତା ଅଛି, ନଚେତ୍ ₹୮୯୯ ର ନୂଆ ପ୍ଲାନ ବାଛିବେ ଯେଉଁଥିରେ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ମିଳୁଛି।

Jio ସହ ମୁକାବିଲା ଟିକେ ଶକ୍ତ

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ Reliance Jio ଟିକେ ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। Jio ର ୮୪ ଦିନିଆ ୧.୫GB ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ଲାନ ₹୮୮୯ ରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଏୟାରଟେଲ୍ ଠାରୁ ₹୧୦ ଶସ୍ତା। ଯଦିଓ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନେଟୱାର୍କ ବଦଳାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କାରଣ ସାଜିପାରେ।

Vi ର ୮୪ ଦିନିଆ ପ୍ଲାନ

ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ (Vi) ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ଥିବା ଅନେକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ ଅଫର୍ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ୱାଇ-ଫାଇ (Wi-Fi) ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଡାଟା କମ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ₹୪୭୦ ଏବଂ ₹୫୦୯ ର ପ୍ଲାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହ ମୋଟ ୬GB ଡାଟା ମିଳେ।

 

