Airtel ଆଣିଲା ଧମାକା ଅଫର: ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ୩୬୫ ଦିନ ଯାଏଁ ସବୁ ମାଗଣା, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଗପିବେ…
Airtel Plan: ଏୟାରଟେଲ ହେଉଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ । ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଏୟାରଟେଲର ନାମ ନିଆଯାଏ । ଏହି କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଜିଓ ପରେ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାୟ ୩୮ କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବ ବୃହତ ୟୁଜର ବେସ୍ ଅଛି । ଏହାର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଉଭୟ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଦାମୀ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଳାନ୍ ଅଛି । ଯଦି ଆପଣ ଏୟାରଟେଲ୍ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ଳାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରିରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି । ଏଥିରେ ଆପଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ଳାନ୍ ପାଇପାରିବେ ।
ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଳାନଗୁଡିକ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପରଠୁ, ୟୁଜର୍ସମାନେ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭାଲିଡିଟି ପ୍ଳାନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏୟାରଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଭାଲିଡିଟି ସହିତ ଅନେକ ପ୍ଳାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଏୟାରଟେଲ ଲିଷ୍ଟରେ, ଆପଣ ଏକ ପ୍ଳାନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ଲଙ୍ଗ୍ ଭାଲିଡିଟି ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଏବଂ OTT ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆମେ କହୁଥିବା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଳାନ୍ ୧୮୪୯ ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଛି ।
ଏହି ପ୍ଳାନରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୂରା ବର୍ଷର ଭାଲିଡିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ୩୬୫ ଦିନର ଭାଲିଡିଟି ପାଇବେ । ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ପ୍ଲାନରେ ୩୬୦୦ ଫ୍ରି SMS ପାଇବେ ।
ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ରୋମିଂର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ଲାନ କେବଳ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଏହି ପ୍ଲାନର ଭାଲିଡିଟି ୩୬୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ । ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣ ଏୟାରଟେଲର ଡାଟା-ଆଡ୍ ଅନରୁ ପ୍ୟାକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ।