ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Airtel ର ବଡ଼ ଝଟକା! ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏହି କମ୍ପାନୀ
ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜର ୨୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ୨୯୯ ଟଙ୍କା କରିଥିଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ୨୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଏୟାରଟେଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହା ଏୟାରଟେଲ୍ ଥାଙ୍କସ୍ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ, ୩୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ପ୍ରିପେଡ୍ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଛି।
ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା ମୂଲ୍ୟ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାରଟେଲ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହାର ୨୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ୨୯୯ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ ନେଉଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ STD କଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତିଦିନ ୧GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ୪G/୫G ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା Hellotunes ଏବଂ Perplexity Pro AI ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥି
ଏବେ ୩୪୯ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ:
ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ୨୯୯ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ୩୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ; ହେଲେ, ପୂର୍ବ ପ୍ଲାନ୍ ତୁଳନାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ଡାଟା ପାଇବେ।