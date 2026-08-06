ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Airtel ର ବଡ଼ ଝଟକା! ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏହି କମ୍ପାନୀ

ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜର ୨୪୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ୨୯୯ ଟଙ୍କା କରିଥିଲା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ୨୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।

ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଏୟାରଟେଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହା ଏୟାରଟେଲ୍ ଥାଙ୍କସ୍ ଆପ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ, ୩୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଏବେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ପ୍ରିପେଡ୍ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଛି।

ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା ମୂଲ୍ୟ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର…

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାରଟେଲ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହାର ୨୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ୨୯୯ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ ନେଉଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।

Uttarakhand Govt.

କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା:

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ STD କଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତିଦିନ ୧GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ୪G/୫G ଡାଟା ଏବଂ ୧୦୦ SMS ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା Hellotunes ଏବଂ Perplexity Pro AI ର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥି

ଏବେ ୩୪୯ ଟଙ୍କିଆ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ:

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ୨୯୯ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ୩୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ; ହେଲେ, ପୂର୍ବ ପ୍ଲାନ୍ ତୁଳନାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ଡାଟା ପାଇବେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା, ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି SMS ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ଏହା ସହ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୬ ମାସ ପାଇଁ Apple Musicର ମାଗଣା ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍, Airtel Hello Tunes ଏବଂ ୧୨ ମାସ ପାଇଁ Adobe Express Premiumର ଆକ୍ସେସ୍‌ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା।

୩୯୯ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ:

ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ୩୯୯ ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପାଇଥାନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ Apple Music ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୮ ଦିନର JioHotstar Mobile ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ୟୁଜର୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କ’ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ:

୨୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କମ୍ ବଜେଟ୍‌ରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩୪୯ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ନୂଆ ପ୍ଲାନରେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଡାଟା ଏବଂ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସବ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ତଥାପି ଯେଉଁ ୟୁଜର୍‌ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସାଧାରଣ କଲିଂ ଓ ସୀମିତ ଡାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି।

ଜିଓର ୨୮ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍:

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନିଜ ୟୁଜର୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ଥିବା ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୩୪୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ୟୁଜର୍‌ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟା ମିଳିଥାଏ।

ଏହା ସହିତ ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୫୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୟୁଜର୍‌ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି SMS ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ନେଟୱର୍କରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର…

ରାତି ଅଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଚିଲା; ମାତ୍ର କେଇ…

୧୯୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ ପୁଟିନ? ଆପଣ…

1 of 10,241