Airtelର ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ! OTT ସହ ମିଳିବ ଡେଲି ୨.୫GB ଡାଟା, ଦାମ୍ ୪୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବି କମ୍

ଏୟାରଟେଲ ଆଣିଛି ଧମାକେଦାର୍ ଅଫର୍, ଶୀଘ୍ର ଉଠାନ୍ତୁ ଫାଇଦା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏୟାରଟେଲ ପୁଣିଥରେ କିଛି ସର୍କଲରେ ଏହାର ୩୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପୁନଃପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ରିଚାର୍ଜରୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ସହ ସଠିକ୍ ଲାଭ ଖୋଜନ୍ତି।

ଏଥର କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଲାଭ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଯୋଜନାର ବୈଧତା ୨୮ ଦିନ। ୟୁଜରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୨.୫GB ଡାଟା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ମାସସାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ପ୍ଲାନ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ SMS ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ପ୍ଲାନର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ବିଚାର କଲେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଦିନ କାମ କରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ।

ହେଲେ, ଏହି ପ୍ଲାନର ଉପଲବ୍ଧତା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି; କିନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍କଲରେ ସୁବିଧା ସମାନ ରଖିନାହିଁ।

କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏକ ସ୍ଥିର ଦୈନିକ ଡାଟା ଭତ୍ତା ବଦଳରେ ଅସୀମିତ ଡାଟାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ରଣନୀତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଅଫର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ତେଣୁ, ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ଲାନର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ।

ଡାଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ପ୍ଲାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ୫G ସମର୍ଥନ। ୫G ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କୌଣସି ଦୈନିକ ଡାଟା ସୀମା ବିନା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋଟ ୩୦୦GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପରେ ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ରାଉଜିଂ, ଏହି ସୀମାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ।

ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ପ୍ଲାନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭାବରେ ନାହିଁ। ଏହା ଉୟୁଜରମାନଙ୍କୁ JioHotstar ର ୨୮ ଦିନର ମୋବାଇଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ସିନେମା, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପ୍ଲାନ ଡାଟା, କଲିଂ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି – ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ରିଚାର୍ଜରେ ସଂଗୃହିତ।

ସମୟ ସମୟରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରେ ଯାହା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି।

ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର ୩୪୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କଲିଂ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୈନିକ ଡାଟା ଭତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହି ପ୍ଲାନ ୨୮ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କଲିଂ ଏବଂ ମେସେଜିଂ ସେବାରେ ଲାଭର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହି ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ୩୪୯ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।

କଲିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ; ଏହା ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କରେ ଅନଲିମିଟେଡ ଭଏସ୍ କଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ କୌଣସି ସୀମା ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ସହିତ, ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ ଟି SMS ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

